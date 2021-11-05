Легенда боксу Тайсон слідом за Ф'юрі вирішив підготувати Джошуа до реваншу з Усиком

Про це повідомляє "Чемпіон".



За словами Тайсон, Джошуа - це людина майбутнього.



"Чи готовий допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я говорив нісенітницю, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі? Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", – сказав Майк Тайсон.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.