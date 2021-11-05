Легенда боксу Тайсон слідом за Ф'юрі вирішив підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Знаменитий боксер Майк Тайсон заявив, що він готовий допомогти ексчемпіону світу за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами Тайсон, Джошуа - це людина майбутнього.
"Чи готовий допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я говорив нісенітницю, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі? Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться", – сказав Майк Тайсон.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
- 3 листопада стало відомо, що Тайсон Ф'юрі буде змушений захищати звання чемпіона світу WBC у бою проти Ділліана Вайта.
- 4 листопада промоутер Едді Хірн заявив, що британський боксер Ентоні Джошуа перевершить Ф'юрі та Олександра Усика в суперечці за звання абсолютного чемпіона світу.
- Шугархілл Стюард, тренер Тайсона Ф'юрі, розповів про намір допомогти Ентоні Джошуа підготуватися до реваншу з Олександром Усиком.
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