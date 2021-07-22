Легендарний боксер відновлює кар'єру в 48 років заради бою з чемпіоном UFC
Американець Оскар де ла Хойя проведе боксерський поєдинок з колишнім чемпіоном UFC бразильцем Вітором Белфортом
Про це повідомляє ESPN.
Бій ексчемпіона світу з боксу в шести вагових категоріях та колишнього володаря титулу UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) відбудеться 11 вересня у Лос-Анджелесі (США).
Поєдинок пройде за боксерськими правилами у категорії до 81,6 кг та триватиме 8 раундів по 2 хв.
Для 48-річного де ла Хойї цей бій стане першим з 2008 року, коли він завершив кар'єру після поразки від філіппінця Менні Пак'яо.
44-річний Белфорт проведе другий боксерський поєдинок у кар'єрі. У 2006 році він нокаутував іншого бразильця - Хосе Марію Невеса.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.86Продаж 32.24
- Актуальне
- Важливе