Легендарний боксер відновлює кар'єру в 48 років заради бою з чемпіоном UFC

Про це повідомляє ESPN.

Бій ексчемпіона світу з боксу в шести вагових категоріях та колишнього володаря титулу UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) відбудеться 11 вересня у Лос-Анджелесі (США).

Поєдинок пройде за боксерськими правилами у категорії до 81,6 кг та триватиме 8 раундів по 2 хв.

Для 48-річного де ла Хойї цей бій стане першим з 2008 року, коли він завершив кар'єру після поразки від філіппінця Менні Пак'яо.

44-річний Белфорт проведе другий боксерський поєдинок у кар'єрі. У 2006 році він нокаутував іншого бразильця - Хосе Марію Невеса.

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