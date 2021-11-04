Легендарний футболіст "Динамо" жорстко накинувся на форварда киян за матч з "Барселоною"

Про це повідомляє "Футбол 1/2/3".



Леоненко жорстко пройшовся по Денису Гармашу, який грає в "Динамо" на позиції нападника.



"Хто-небудь взагалі бачив Гармаша в цій грі? Ну який він нападник? У чемпіонаті України - так, це проходить, тому що там реально забивають практично всі. Тому у Гармаша і виходить. А в єврокубках з моментів треба забивати голи. Моменти ми створюємо. Зрозуміло, що в єврокубкових іграх їх небагато. У цьому матчі, кого не випускай, контроль м'яча все одно був за "Барселоною". По суті, для "Динамо" це був день відбору. Просто "Барселона" грала в квадрат і теж нічого не створила", - сказав Віктор Леоненко.



"Динамо" з 1 очком залишилося на останній позиції в групі D. "Барселона" з 6 пунктами займає другу позицію. Лідирує з 12 балами німецька "Баварія", португальська "Бенфіка" з 4 очками перебуває на третій сходинці.

У 5-му турі "Динамо" зіграє у Києві проти "Баварії", а заключний матч групового раунду проведе у Лісабоні з "Бенфікою".

Дві найкращі команди з групи вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володар третього місця продовжить боротьбу в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.

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