Легендарного американського боксера відсторонили від боїв після поразки нокаутом
Американському боксеру Евандеру Холіфілду заборонили місяць виходити на ринг після поразки від бразильця Вітора Белфорта нокаутом
Про це повідомляє Bleacher Report.
Колишній абсолютний чемпіон світу отримав 30-денне медичне відсторонення від поєдинків.
Таке рішення прийняла боксерська комісія штату Флорида після того, як Холіфілд зазнав поразки в бою з екс-чемпіоном UFC (абсолютного бійцівського чемпіонату) Вітором Белфортом нокаутом у першому раунді.
На рахунку 58-річного Холіфілда 57 боїв, 44 перемоги, 10 поразок та 2 нічиї, ще один поєдинок визнали, таким що не відбувся.
44-річний Вітор Белфорт є колишнім чемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).
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Нагадаємо, 12 вересня Евандер Холіфілд програв Вітору Белфорту нокаутом у першому раунді.
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