Легендарного американського боксера відсторонили від боїв після поразки нокаутом

Про це повідомляє Bleacher Report.

Колишній абсолютний чемпіон світу отримав 30-денне медичне відсторонення від поєдинків.

Таке рішення прийняла боксерська комісія штату Флорида після того, як Холіфілд зазнав поразки в бою з екс-чемпіоном UFC (абсолютного бійцівського чемпіонату) Вітором Белфортом нокаутом у першому раунді.

На рахунку 58-річного Холіфілда 57 боїв, 44 перемоги, 10 поразок та 2 нічиї, ще один поєдинок визнали, таким що не відбувся.

44-річний Вітор Белфорт є колишнім чемпіон UFC у напівважкій вазі (до 93 кг).

Нагадаємо, 12 вересня Евандер Холіфілд програв Вітору Белфорту нокаутом у першому раунді.

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