Легендарного голкіпера ван дер Сара виписали з реанімації
Колишнього воротаря нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвіна ван дер Сара виписали з реанімації
Про це ван дер Сар повідомив у твіттері.
"Перш за все ми хочемо подякувати всім за чудові повідомлення підтримки. Мені приємно повідомити, що я більше не у відділенні інтенсивної терапії. Проте я все ще в лікарні. Я сподіваюся, що наступного тижня поїду додому і зроблю наступний крок у своєму одужанні", - написав культовий голкіпер.
Колишній воротар нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований у Хорватії, де він проводив відпочинок.
52-річний футболіст перебував у реанімації із крововиливом у мозок.
Хто такий Едвін ван дер Сар
Ван дер Сар є переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка в складі "Аяксу". Разом з МЮ він виграв ЛЧ та клубний чемпіонат світу, чотири рази став чемпіоном Англії.
За збірну Нідерландів зіграв 130 матчів.
30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса", в якому працював з 2012 року після завершення кар'єри.
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