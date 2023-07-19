Легендарного голкіпера ван дер Сара виписали з реанімації

Про це ван дер Сар повідомив у твіттері.

"Перш за все ми хочемо подякувати всім за чудові повідомлення підтримки. Мені приємно повідомити, що я більше не у відділенні інтенсивної терапії. Проте я все ще в лікарні. Я сподіваюся, що наступного тижня поїду додому і зроблю наступний крок у своєму одужанні", - написав культовий голкіпер.

Колишній воротар нідерландського "Аяксу", італійського "Ювентуса", англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Нідерландів Едвін ван дер Сар був госпіталізований у Хорватії, де він проводив відпочинок.

52-річний футболіст перебував у реанімації із крововиливом у мозок.

Хто такий Едвін ван дер Сар

Ван дер Сар є переможцем Ліги чемпіонів, Кубка УЄФА, Суперкубка УЄФА та Міжконтинентального кубка в складі "Аяксу". Разом з МЮ він виграв ЛЧ та клубний чемпіонат світу, чотири рази став чемпіоном Англії.

За збірну Нідерландів зіграв 130 матчів.

30 травня ван дер Сар залишив посаду виконавчого директора "Аякса", в якому працював з 2012 року після завершення кар'єри.