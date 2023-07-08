Легіон "Свобода Росії" анонсував нову операцію на території РФ

Про це повідомляє The Guardian.

"Протягом наступного місяця або близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", - сказав командир Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар"

Видання також поділилось інформацією про "Цезаря". Це 49-річний Максиміліан Андронніков - колишній фітнес-тренер у Сочі та Санкт-Петербурзі.

За словами "Цезаря", його ополчення може функціонувати лише за допомогою українських військових, але заявив, що, опинившись на території Росії, вони приймають власні незалежні рішення.

Бронетехніка легіону "Свобода Росії" в основному була взята з російських складів, захоплених в Україні.

Андронніков також відреагував на заяви Кремля про великі втрати серед його бійців.

"Вони переодягають трупи в українську форму і показують по телевізору. Наші виглядають інакше. Це все була тупа брехня", - йдеться у заяві.

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.

3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

Гладков погодився на зустріч заради того аби забрати полонених, але зрештою не прийшов. Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених в обмінний фонд української сторони.

Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що якщо до України надійдуть звернення про гумкоридор для жителів Бєлгородщини, то наша країна їх розгляне.

У середу, 7 червня, бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим - тимчасово окупованою частиною України.

Також 7 червня командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області.