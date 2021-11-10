Лерос заявив, що знайшов пристрій для стеження під своїм авто
Нардеп Гео Лерос у середу, 10 листопада, заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження
Про це він сказав у відео на YouTube.
“Зранку під своїм автомобілем виявив дивну коробку чорного кольору, зараз вибухотехніки працюють - перевіряють, що це за пристрій. Скоріш за все, це трекер, який відстежує моє місцезнаходження, незрозуміло, для чого”, - сказав Лерос.
- Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.
- 10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.
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