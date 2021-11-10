Лерос заявив, що знайшов пристрій для стеження під своїм авто

Про це він сказав у відео на YouTube.



“Зранку під своїм автомобілем виявив дивну коробку чорного кольору, зараз вибухотехніки працюють - перевіряють, що це за пристрій. Скоріш за все, це трекер, який відстежує моє місцезнаходження, незрозуміло, для чого”, - сказав Лерос.





Лерос поділився зображенням пристрою у Telegram.

Лерос поділився зображенням пристрою у Telegram.