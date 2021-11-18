Леросу обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
У четвер, 18 листопада, Печерський суд обрав запобіжний захід нардепу Гео Леросу за непристойний жест Зеленському під час засідання Ради у вигляді особистого зобов'язання на два місяці
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на трансляцію судового засідання.
Так, суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці. Він має здати закордонний паспорт.
Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, проте суддя не задовольнила його прохання.
- Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.
- 10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.
- У середу, 10 листопада, нардеп заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження
- 11 листопада ДБР та ГПУ вручили Леросу підозру через непристойний жест у Раді.
- 12 листопада нардепу вручили підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що він не спростував пост про "плівки Єрмака".
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