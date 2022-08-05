Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Сьогодні, 5 серпня, відбулась презентація Роберта Левандовського, як нового гравця "Барселони". Поляк обрав собі у "Барсі" 9-й номер, під яким раніше грав Мемфіс Депай.

"Барселона" заплатила "Баварії" за Левандовсього 45 млн євро, ще 5 млн німці можуть отримати у вигляді бонусів. Польський форвард підписав з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Клаусула склала 500 млн євро.

За 8 сезонів у "Баварії" 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі.

Поляк був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА.

15 травня Роберт Левандовські заявив, що зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".

20 липня стало відомо, що Левандовські гратиме у цьому сезоні за "Барсу".

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