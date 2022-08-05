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Левандовські обрав номер, під яким гратиме в "Барселоні"

5 серпня, 2022 п'ятниця
16:52
Спорт Роберт Левандовські

Польський форвард Роберт Левандовські гратиме в іспанській "Барселоні" під 9-м номером

Про це повідомляє офіційний сайт "Барселони".

Сьогодні, 5 серпня, відбулась презентація Роберта Левандовського, як нового гравця "Барселони". Поляк обрав собі у "Барсі" 9-й номер, під яким раніше грав Мемфіс Депай.

"Барселона" заплатила "Баварії" за Левандовсього 45 млн євро, ще 5 млн німці можуть отримати у вигляді бонусів. Польський форвард підписав з каталонцями контракт до 2025 року з можливістю продовження ще на рік. Клаусула склала 500 млн євро.

За 8 сезонів у "Баварії" 33-річний Роберт Левандовські зіграв 375 матчів, забив 344 голи та віддав 72 результативні передачі. 

Поляк був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА.

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Роберт Левандовські
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