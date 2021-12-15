Левандовські повторив фантастичний рекорд легендарного форварда "Баварії" Мюллера
Польський форвард німецької "Баварії" Роберт Левандовські забив 42-й гол за рік та повторив рекорд легенди мюнхенського клубу Герда Мюллера
Про це повідомляє Gracenote Live у twitter.
Левандовські відзначився дублем у матчі 16-го туру чемпіонату Німеччини проти "Штутгарта" та допоміг "Баварії" перемогти 5:0. Ці голи стали 41-м та 42-м для поляка в Бундеслізі у 2021 році.
Таким чином, Левандовські повторив рекорд, встановлений нападником мюнхенців Гердом Мюллером у 1972 році.
До кінця року "Баварії" має провести ще один матч у чемпіонаті Німеччини - проти "Вольфсбурга" 17 грудня. Поляк має шанс побити рекорд легендарного німця.
Крім цього, забиті 14 грудня голи стали 67-м та 68-м для Левандовські цього року. На другому місці за кількістю голів у 2021 році йде форвард французького ПСЖ Кіліан Мбаппе, який забив 49 м'ячів.
- Нагадаємо, 7 грудня Роберт Левандовські зізнався, що засмутився після поразки у боротьбі за "Золотий м'яч - 2021".
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