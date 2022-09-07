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"Лейпциг" знайшов, ким замінити тренера-вигнанця після ганебної поразки "Шахтарю"

7 вересня, 2022 середа
18:25
Спорт Марко Розе

Німецький фахівець Марко Розе стане новим головним тренером німецького "Лейпцига"

Про це повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією Скіри, Марко Розе підпише з "Лейпцигом" контракт до 2024 року. 45-річний німець відомий вболівальникам своєю роботою у "Майнці", "Локомотиві" Лейпциг, "Зальцбургу", "Борусії" Дортмунд та "Борусії" Менхенгладбах.

Доменіко Тедеско звільнили на наступний день після домашньої поразки від "Шахтаря" з рахунком 1:4 у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Разом з головним тренером у відставку відправили його асистентів - Андреаса Хінкеля та Макса Урванчки.

Тедеско тренував "Лейпциг" з грудня 2021 року. Під його керівництвом клуб минулого сезону фінішував другим у чемпіонаті Німеччини. За підсумками п'яти турів нового сезону в бундеслізі "Лейпциг" йде 11-м. 

Також 36-річний Доменіко Тедеско очолював німецький "Шальке" та російський "Спартак". 

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Німеччина
Лейпциг
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