Про це він заявив "Російській газеті" під час свого візиту до Москви.

"Конфлікт в Україні – прямий наслідок розширення Альянсу на Схід, а реальна мета – Росія, її ретельне стримування і зрештою – знищення. Якщо ви відстежуєте сьогоднішні заяви, що виходять від високопосадовців НАТО та Євросоюзу, де відкрито наполягають на поразці Росії на полі бою, то стає очевидним, якою є реальна геополітична мета Заходу. В Україні сьогодні колективний Захід бере участь у конфлікті з Росією", – говорить Додік.

Поряд із тим він переконаний, що Росія – це найважливіший дипломатичний союзник Республіки Сербської.

"Для РС і всього сербського народу найважливішого значення набуває економічна взаємодія з Росією, головним чином у межах енергетичних проєктів, де Москва виступає у ролі нашого стратегічного партнера. Крім того, РФ – це гарант виживання сербів у БіГ у цей нестабільний та невизначений час", – переконаний лідер боснійських сербів.

Ще навесні очільник сербської частини Боснії виступив проти запровадження антиросійських санкцій.

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