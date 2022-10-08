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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Мютзеніх закликав вірити ядерним погрозам Путіна і натякнув на необхідність перемовин

Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Мютзеніх закликав вірити ядерним погрозам Путіна і натякнув на необхідність перемовин

8 жовтня, 2022 субота
18:16
війна з Росією Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютзеніх

Лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютзеніх застеріг від ядерної ескалації війни РФ проти України й закликав Німеччину спробувати разом із США шукати спосіб завершити війну в Україні шляхом переговорів

Про це він повідомив у коментарі для видання Spiegel

Рольф Мютзеніх зауважив, що Путін за час повномасштабної війни неодноразово натякав на готовність застосувати ядерну зброю. 

"Я раджу серйозно сприймати ці погрози й не покладатися на експертів, які вважають, що "розуміють" Путіна і можуть передбачити його поведінку", - сказав він.

Також депутат закликав главу МЗС Анналену Бербок "вдатися до нових дипломатичних ініціатив поруч із США", і сказав, що Вашингтон, схоже, зараз прагне дослідити варіанти завершення війни шляхом перемовин. 

"Ми маємо не лише заохотити до цього відповідних осіб у Вашингтоні, але й активно підтримати їх. Війна без обмежень погіршує гуманітарну та соціально-економічну ситуацію в Україні та стабільність світового порядку загалом. Також завдання Німеччини - подбати про те, щоб "мислення" зонами впливу не стало незворотнім процесом", - наголосив він.

"Дипломатія не має бути обмежена ідеологічною непоступністю чи моралізаторством. Ми змушені визнати, що такі люди як Владімір Путін, Сі Цзіньпін, Віктор Орбан, Реджеп Таїп Ердоган та Мохаммед бін Салман та ще багато инших будуть впливати на долю своїх країн, сусідів та всього світу довше, ніж нам хотілось би", - додав Рольф Мютзеніх.

  • 5 жовтня народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що в німецьких політиків є думка про те, що Німеччина не може вдруге заблокувати заявку України на вступ до Альянсу.
  • 8 жовтня Міноборони Німеччини заявило, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від потенційних дій Росії та російського диктатора Володимира Путіна.

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