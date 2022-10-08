Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Ми, НАТО, повинні зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, як далеко може зайти путінська манія величі", - заявила вона під час відвідин дислокованих у Литві німецьких військ.

Ламбрехт наголосила, що світ не знає, куди може зайти путінська манія величі. Крім того, міністерка оборони Німеччини нагадала про погрози РФ на адресу Литви.

"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка запроваджувала європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми повинні поставитися до них серйозно і бути готовими", - сказала вона.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Литва, Латвія та Естонія підтримали надання Україні членства в Альянсі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі висловилася на підтримку членства України в Північноатлантичному альянсі після подачі Києвом заявки на пришвидшений вступ.

1 жовтня Німеччина привітала рішення України подати заявку на вступ до НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення щодо вступу України до Альянсу залежить від усіх 30 його членів.

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