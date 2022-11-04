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Головна Світ Лідер Китаю заявив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі

Лідер Китаю заявив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі

4 листопада, 2022 п'ятниця
17:26
Світ Путін та Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної сили в Європі

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву голови КНР.

Під час перших особистих переговорів двох лідерів у п'ятницю в Пекіні Сі Цзіньпін закликав міжнародне товариство "відкинути загрозу ядерної зброї" і виступити проти ядерної війни, щоб запобігти "кризі на Євразійському континенті".

Китайський лідер також наголосив на спільній необхідності забезпечення стабільності ланцюгів постачання продовольства та енергоносіїв, які були порушені вторгненням РФ.

Видання наголошує, що коментарі Сі Цзіньпіна надсилають чіткий сигнал Путіну, що ядерні загрози є червоною лінією для Китаю, що дає Пекіну певну спільну позицію з Брюсселем.

Заява китайського лідера про дружбу з Путіним "без обмежень" напередодні вторгнення спонукала Європу переглянути ризики для безпеки, пов'язані з розширенням економічних зв'язків з Пекіном.

  • 18 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України низькою, але проводить уважний моніторинг за станом та готовністю російських ядерних сил. 
  • 24 жовтня начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна, але не більша, ніж була вісім місяців чи два роки тому. 

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