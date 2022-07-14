Лідер партії Шольца вважає, що перемовини з РФ можливі, утім за певних умов
Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютзеніх не виключає перемовин з Росією, адже зазвичай війни завершуються саме за столом перемовин
Про це інформує Tagesspiegel з посиланням на лідері фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютзеніха.
"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - заявив Мютценіх.
Лідер наголосив, що переговори залежатимуть від конкретних умов.
"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - додав лідер фракції.
Мютзеніх не бачить ролі для Німеччини у такому процесі і, навпаки, виступає проти цього і за співпрацю з партнерами.
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