Про це інформує Tagesspiegel з посиланням на лідері фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольфа Мютзеніха.

"Якщо президент Путін виявить бажання проводити реальні переговори з лідерами держав та урядів ЄС, країн НАТО та України - цілковито виключати це не можна", - заявив Мютценіх.

Лідер наголосив, що переговори залежатимуть від конкретних умов.

"Я продовжую припускати, що ця війна не буде завершуватися шляхом досягнення абсолютної перемоги на полі бою, і врешті будуть перемовини та угоди. Так завершувалися війни у минулому. Ми завжди маємо використовувати сигнали, які вказують на можливість для припинення вогню і дипломатичних спроб. Але досі таких сигналів бракувало", - додав лідер фракції.

Мютзеніх не бачить ролі для Німеччини у такому процесі і, навпаки, виступає проти цього і за співпрацю з партнерами.