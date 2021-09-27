Лідер переможців виборів у Німеччині заявив, що блок Меркель має піти в опозицію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Громадяни визначили чіткий мандат - три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.

За його словами, до коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію"..

Соціал-демократична партія виграла вибори до німецького Бундестагу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну цікавить формат коаліції після виборів у Німеччині.