Лідер переможців виборів у Німеччині заявив, що блок Меркель має піти в опозицію
Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив, що блок ХДС / ХСС повинен піти в опозицію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Громадяни визначили чіткий мандат - три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.
За його словами, до коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію"..
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