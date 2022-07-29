Лідер Реформаторського руху Бельгії вступився за главу МЗС Бельгії, яка відвідала Крим за російські гроші
Лідер Реформаторського руху Бельгії Жорж-Луї Буше вважає, що потрібно припинити звинувачувати Аджа Лябіб
Про це він написав у Твіттер.
Шум навколо міністерки закордонних справ Аджа Лябіб, котра минулого року відвідала Крим за кошти російського фонду, набирає обертів. Після публікації у бельгійському виданні Het Nieuwsblad статті, де два колишніх міністри закордонних справ Бельгії – Карел де Гюхт та Віллі Клаас розкритикували дії Лябіб, за неї вступився лідер Реформаторського руху Бельгії Жорж-Луї Буше
Річ у тому, що колишні міністри назвали поїздку Лябіб у Крим такою, що "руйнує імідж" країни і "дорівнює серйозній втраті довіри" у час, коли відносини з Україною є дуже важливими. А Жорж-Луї Буше, за квотою партії якого міністерка була призначена, закликав припинити її бичувати.
"Маленький світ" обурює, що надзвичайна жінка, як-от Аджа Лябіб, може володіти такою великою кількістю навичок, знань і мати такий життєвий досвід, який вони (її критики) не мають", – написав Буше.
- Очільниця міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у День української державності звернулася у листі до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні.
- Поїздка міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб до окупованого Росією Криму в 2021 році була оплачена коштом фонду доньки Владіміра Путіна Єкатєріни Тіхонової
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