Лідер Реформаторського руху Бельгії вступився за главу МЗС Бельгії, яка відвідала Крим за російські гроші

Про це він написав у Твіттер.

Ce bashing absurde et de basse politique doit cesser. Cela dérange le petit monde qu’une femme extraordinaire comme @hadjalahbib puisse afficher tant de compétences, de connaissances et surtout jouisse d’une expérience de vie qu’ils n’ont pas. (1/4)https://t.co/CYO1ahunmy — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 29, 2022

Шум навколо міністерки закордонних справ Аджа Лябіб, котра минулого року відвідала Крим за кошти російського фонду, набирає обертів. Після публікації у бельгійському виданні Het Nieuwsblad статті, де два колишніх міністри закордонних справ Бельгії – Карел де Гюхт та Віллі Клаас розкритикували дії Лябіб, за неї вступився лідер Реформаторського руху Бельгії Жорж-Луї Буше

Річ у тому, що колишні міністри назвали поїздку Лябіб у Крим такою, що "руйнує імідж" країни і "дорівнює серйозній втраті довіри" у час, коли відносини з Україною є дуже важливими. А Жорж-Луї Буше, за квотою партії якого міністерка була призначена, закликав припинити її бичувати.

"Маленький світ" обурює, що надзвичайна жінка, як-от Аджа Лябіб, може володіти такою великою кількістю навичок, знань і мати такий життєвий досвід, який вони (її критики) не мають", – написав Буше.

Очільниця міністерства закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у День української державності звернулася у листі до українського колеги Дмитра Кулеби та висловила підтримку Україні.

Поїздка міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб до окупованого Росією Криму в 2021 році була оплачена коштом фонду доньки Владіміра Путіна Єкатєріни Тіхонової

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb