Лідер "Шахтаря" Степаненко розповів, що зараз відбувається у "Шахтарі"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Я скучив за футболом. Скучив за хлопцями. Дуже приємно повернутися до роботи з новим тренером. Думаю, що будуть нові ідеї, гра буде трохи змінюватись. Бачу, що тренери зараз більше роблять акцент на м'яч, на моделі гри. Це дуже приємно. Дуже радий повернутися. Було досить втягуюче тренування з м'ячем. Трохи фітнесу. Хлопці знаходяться в різних кондиціях. Треба всім втягнутись. Для цього є час. Тому спокійно почали. Все нормально. Атмосфера добра. У "Шахтарі" завжди добра атмосфера", - сказав Степаненко.

За словами півзахисника, "Шахтар" боротиметься за найвищі позиції.

"Ми звикли, що у нас багато хлопців з Бразилії, інших іноземців. Але зараз у нас є українці. Молодим хлопцям буде даватись великий шанс. Настрій бойовий. "Шахтар" є "Шахтар". Будемо боротись за найвищі позиції. Думаю, гендиректор, директор по футболу та головний тренер ще оголосять нам цілі на сезон. Попри ситуації, на війну в нашій країні і на всі труднощі, які є в клубі, цілі мають бути найвищі. Пішли потужні футболісти, які диктували гру в атаці. Ми не можемо сказати, що ми десь не втратимо. Є цілі, традиції клуб і віра в майбутнє", - висловився Тарас Степаненко.

14 липня донецький "Шахтар" отримав нового тренера. Ним став хорват Ігор Йовічевіч.

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