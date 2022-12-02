Лідер збірної Іспанії встановив неймовірне досягнення на ЧС у Катарі

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

У матчі 3-го туру ЧС-2022 проти Японії (1:2) Родрі віддав 215 передач, з них 204 були точними. Такий показник є унікальним для чемпіонатів світу.

Родрі - перший футболіст, який зробив більше ніж 200 пасів в одній грій ЧС. Підрахунки ведуть з 1966 року.

Transfermarkt оцінює Родрі у 80 млн євро. У клубній кар'єрі іспанець грає за "Манчестер Сіті".