Лідер збірної Іспанії встановив неймовірне досягнення на ЧС у Катарі
Півзахисник збірної Іспанії Родрі встановив новий рекорд за кількістю передач в одному матчі чемпіонату світу
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
У матчі 3-го туру ЧС-2022 проти Японії (1:2) Родрі віддав 215 передач, з них 204 були точними. Такий показник є унікальним для чемпіонатів світу.
Родрі - перший футболіст, який зробив більше ніж 200 пасів в одній грій ЧС. Підрахунки ведуть з 1966 року.
Transfermarkt оцінює Родрі у 80 млн євро. У клубній кар'єрі іспанець грає за "Манчестер Сіті".
- 1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко. Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.
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