Про це Нойєр повідомив у Instagram.

За словами футболіста, він зламав гомілку під час катання на лижах під час відпочинку після чемпіонату світу, на якому збірна Німеччини вибула після групового раунду.

“Що вже казати, кінець року точно міг би бути кращим. Я намагався очистити голову від зайвих думок під час катання на лижах, але отримав перелом гомілки. Вчорашня операція пройшла добре. Велика подяка лікарям! Однак мені боляче усвідомлювати, що нинішній сезон для мене закінчився”, - написав Нойєр.

Збірна Німеччини на ЧС-2022 програла Японії (1:2), зіграла внічию з Іспанією (1:1), перемогла Коста-Рику (4:2) та фінішувала у групі E третьою.

1 грудня у 3-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Німеччина перемогла Коста-Рику, але залишила турнір.

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