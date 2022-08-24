Лідери ключових інституцій ЄС привітали українців з Днем Незалежності

Про це очільниці й очільник ключових інституцій ЄС написали у твіттері.

Відомо, що увечері 23 серпня будівлю Єврокомісії підсвітили кольорами українського прапора, а до Дня Незалежності Урсула фон дер Ляєн записала спеціальне відеозвернення, у якому відзначає надзвичайну згуртованість і самовідданість українців у боротьбі за свою свободу.

"Ми ніколи не зрівняємося з тим, які жертви ви приносите щодня. Проте ми можемо і будемо поруч з вами. ЄС від початку був з вами у цій боротьбі, і буде далі, стільки, скільки знадобиться", - наголошує президентка Єврокомісії, нагадуючи про усі виміри підтримки ЄС, від фінансової допомоги до прийому українців, які рятуються від війни.

"Разом з вами ми відбудуємо ваші міста, цеглина за цеглиною, відновимо сади й ниви. Завдяки жертві вашого покоління, ваші діти будуть зростати у справедливій і вільній Україні. Попереду ще багато роботи. Але ми можемо зробити її, разом… Слава Україні!" - підсумовує вона.

До привітань українців долучився президент Євроради Шарль Мішель.

"Цю незалежність ви вже шість місяців хоробро бороните від Росії. ЄС підтримуватиме вас. Ваша незалежність - це наша незалежність. Ваша свобода - це наша свобода. Ваше майбутнє - це майбутнє ЄС", - наголошує він.

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола у своєму привітанні відзначає, що цьогоріч значущість Дня Незалежності для України більша, ніж будь-коли. "ЄС завжди буде поруч з Україною. На вже зробленому наша підтримка не зупиниться", - наголосила президентка Європарламенту.

24 серпня генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Україну з Днем Незалежності, процитувавши Тараса Шевченка.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Таким чином оркестр привітав усіх українців з Днем Незалежності України.

Посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності. У кінці відео пані посол на честь свята склала букет із соняшників і бавовни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда також привітали українців зі святом.

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