Лідери країн G7 24 лютого проведуть відеоконференцію щодо ситуації на українсько-російському кордоні
Лідери країн G7 проведуть 24 лютого відеоконференцію, темою якої стане безпекова ситуація навколо України
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер заявив, що зустріч відбудеться в рамках німецького головування у "сімці".
"Буде обговорено, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні", - сказав він.
Запрошувальною стороною на зустрічі виступає канцлер ФРН Олаф Шольц, зустріч відбудеться у межах підготовки до саміту G7. Він пройде у баварських Альпах в Елльмау 26-28 червня.
- Нагадаємо, 14 лютого міністри G7 попередили про економічні санкції проти РФ у разі нового вторгнення в Україну.
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