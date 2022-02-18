Лідери країн G7 24 лютого проведуть відеоконференцію щодо ситуації на українсько-російському кордоні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер заявив, що зустріч відбудеться в рамках німецького головування у "сімці".



"Буде обговорено, зокрема, геополітичні питання у зв'язку зі становищем на російсько-українському кордоні", - сказав він.



Запрошувальною стороною на зустрічі виступає канцлер ФРН Олаф Шольц, зустріч відбудеться у межах підготовки до саміту G7. Він пройде у баварських Альпах в Елльмау 26-28 червня.

Нагадаємо, 14 лютого міністри G7 попередили про економічні санкції проти РФ у разі нового вторгнення в Україну.