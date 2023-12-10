Лідери Венесуели та Гаяни проведуть зустріч на тлі планів щодо анексії територій

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що цю зустріч організувала спільнота держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і Карибське співтовариство. Вона має відбутися уранці 14 грудня на острові Сент-Вінсент і Гренадини.

Президент CELAC Ральф Гонсалвес заявив, що на прохання двох країн на зустріч був запрошений також президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва.

Згідно із заявою, Карибське співтовариство та CELAC дійшли згоди щодо "термінової необхідності деескалації конфлікту та започаткування відповідного діалогу".

Венесуельський чиновник сказав, що уряд країни налаштований на мир. Проте Bloomberg наголошує, що будь-які переговори не будуть легкими. Парламент Гаяни доручив Алі не обговорювати суперечку з урядом Венесуели, тоді як венесуельці на недавньому референдумі відхилили юрисдикцію Міжнародного суду ООН у цьому питанні.

Що відбувається між Венесуелою і Гаяною

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять понад дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) - одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, які містять щонайменше 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої на нафту країни – Гаяни.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії з "захисту" Ессекібо та плани розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Невдовзі у Бразилії заявили про розгортання військ вздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна, – такий розвиток подій буде відволіканням уваги світу від вторгнення в Україну.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.