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"РФ, безумовно, стоїть за підтримкою Мадуро": МЗС України про конфлікт Венесуели з Гаяною

7 грудня, 2023 четвер
19:00
Світ Ніколас Мадуро

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна – такий розвиток подій буде відволіканням уваги світу від вторгнення в Україну

Про це заявив спеціальний представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін, пише РБК-Україна.

"Якщо виникне збройний конфлікт між Венесуелою і Гаяною, він відвертатиме увагу міжнародної спільноти від конфліктів, що продовжуються, зокрема агресії проти України. Очевидно, це буде на користь Росії", - підкреслив Спірін.

За його словами, існує думка, що президент Венесуели Ніколас Мадуро провів референдум про приєднання більшої частини Гаяни, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем.

Але водночас російські ЗМІ подають цю новину як очевидний факт того, що війна почнеться. Вони також натякають на перевагу Венесуели, додав дипломат.

"Росія, безумовно, стоїть за підтримкою Венесуели. Зараз ми бачимо, що після референдуму Мадуро декларує свої наміри приїхати до Росії на переговори ще до кінця цього року. Це збіг, чи там є координація?", - зазначив він.

Передісторія

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни. 

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії із "захисту" Ессекібо та планує розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Сьогодні, 7 грудня, у Бразилії заявили, що розгортають війська вздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія
Венесуела
Ніколас Мадуро
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