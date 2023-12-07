Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою

Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою

7 грудня, 2023 четвер
16:50
Світ Президент Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес

У Бразилії заявили, що розгортають війська вздовж кордону з Венесуелою після того, як Каракас оголосив про плани включити контрольовану Гаяною територію до складу своєї країни

Про це повідомляє BBC.

Агресивна політика Венесуела щодо Гаяни викликає занепокоєння в усьому регіоні. Хоча війська Гаяни перебувають у стані підвищеної готовності, армія Бразилії заявила, що перекидає більше солдатів до прикордонного міста Боа-Віста, а також залучає більше техніки.

Військові зазначають, що посилюють свою присутність у регіоні, аби “гарантувати недоторканність території”.

Будь-яке військове вторгнення Венесуели буде складним з погляду логістики: венесуельським солдатам доведеться пройти через територію Бразилії, якщо вони ввійдуть до Ессекібо через місцевість зі складнішим рельєфом в іншому місці.

Передісторія

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни. 

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії із "захисту" Ессекібо та планує розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Венесуела
Бразилія
Військові новини
Читайте також:
Ілля Кива
6 грудня, 2023 середа
Ліквідація Киви: у РФ відкрили кримінальну справу
Рустем Умєров
6 грудня, 2023 середа
Умєров про контрнаступ: ЗСУ пройшли вже дві лінії оборони росіян
обстріл, ППО
7 грудня, 2023 четвер
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
17:28
Новини Києва, Віталій Кличко війна з Росією
У Києві ще 13 квартир передали українським військовим
16:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець
16:51
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького
16:40
Ексклюзив
окупанти
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
16:40
Ексклюзив
Джо Байден
У США знайдуть компроміс: є шанс, що допомога буде прийнята до Різдва, - експерт Краєв
16:06
OPINION
Петро Шуклінов
Паритет у паузі — це війна на виснаження
16:00
Peach Fuzz pantone
Pantone обрав головний колір 2024 року
15:41
депутат Херсонської облради Хлань
Росіяни оголосили "евакуацію" з Нової Каховки, - Хлань
15:40
Володимир Зеленський
Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 185 фізичних та 181 юридичної особи
15:32
OPINION
Микола Княжицький
Українська влада вчиться на помилках. І це важливо
15:28
Ексклюзив
Авдіївка
Біля Авдіївки ворог почав використовувати усю наявну техніку, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:15
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Треба ще протриматися півтора тижня, а далі інтенсивність боїв знизиться: військовий аналітик Гетьман про ситуацію навколо Авдіївки
15:08
поліція ілюстративне
На Київщині неповнолітні побили 12-річну дівчину та зняли це на відео: розпочато розслідування
15:01
Огляд
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Два місяці війни в Ізраїлі: від засудження дій ХАМАСу до співчуття палестинцям
14:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Федір Веніславський
Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті
14:30
відновлений міст на Житомирщині
Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів
14:29
Віктор Медведчук
У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука "Другая Украина", – "Схеми"
14:14
Крим
У Крим з 2014 року незаконно переїхали 800 тис. росіян, - Гельсінська спілка
14:02
OPINION
Олександр Антонюк
Демонтаж Росії неминучий. Питання лише ціни
13:47
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Ріанна та Тейлор Свіфт: Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу
13:32
Байкало-Амурська магістраль
У ФСБ Росії заявили, що розкрили "теракт на БАМі"
13:27
Сніг у Києві
Сніг, дощ і помірний вітер: прогноз погоди в Україні на 8 грудня від Наталки Діденко
13:16
Анонс
Афіша фестивалю "Прописи"
Український ПЕН починає прийом заявок на фестиваль для молодих авторів “Прописи”
13:14
Херсонщина
Армія РФ атакувала Тягинку на Херсонщині: поранено 4 людей
13:11
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Офіційно підтверджено депортацію росіянами з України 19 540 дітей, - Лубінець
12:58
РФ вдарила по лікарні у Бериславі
В Україні повністю або частково відновили 850 медустанов, пошкоджених унаслідок російської агресії
12:43
суд, вирок
Понад 40 млн грн передадуть "Армії дронів": у справі Нацкінематеки уклали угоду про визнання винуватості
12:36
Олена Романовська
СБУ викрила заступницю Аксьонова, яка намагалася залучити кримських школярів до "Юнармії"
12:27
Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк
Міноборони співпрацюватиме зі ще однією платформою з працевлаштування для рекрутингу в ЗСУ
12:19
Азербайджан
Алієв призначив позачергові вибори президента Азербайджану
12:07
OPINION
Костянтин Корсун
Чому естонці не радять Україні проводити е-вибори
11:57
Ексклюзив
АЗС на Буковині
Директор консалтингової компанії А-95 Куюн розповів, яких цін на пальне очікувати в грудні
11:57
Оновлено
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
У Міноборони оприлюднили подробиці зустрічі Умєрова й Остіна
11:30
США Україна
США та Україна підписали угоду про наміри спільно виробляти зброю
11:18
академія генштабу РФ
У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка
11:16
відключення електроенергії
Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня
11:16
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
11:14
PR
Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американці втрачають інтерес до війни в Україні, Орбан намагається зірвати вступ Києва в ЄС. Акценти світових ЗМІ 7 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV