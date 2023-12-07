Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою

Про це повідомляє BBC.

Агресивна політика Венесуела щодо Гаяни викликає занепокоєння в усьому регіоні. Хоча війська Гаяни перебувають у стані підвищеної готовності, армія Бразилії заявила, що перекидає більше солдатів до прикордонного міста Боа-Віста, а також залучає більше техніки.

Військові зазначають, що посилюють свою присутність у регіоні, аби “гарантувати недоторканність території”.

Будь-яке військове вторгнення Венесуели буде складним з погляду логістики: венесуельським солдатам доведеться пройти через територію Бразилії, якщо вони ввійдуть до Ессекібо через місцевість зі складнішим рельєфом в іншому місці.

Передісторія

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни.

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії із "захисту" Ессекібо та планує розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.