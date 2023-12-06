Венесуела створює комісію із "захисту" регіону сусідньої Гаяни. Там хочуть створити новий штат

Про це повідомляє Голос Америки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про надання ліцензій на розвідку та розробку природних ресурсів прикордонній території суперечки з Гаяною. Крім того, він звернувся до парламенту з проханням розпочати процес створення штату Гаяна Ессекібо, зони оборони, перепису населення та плану соціальної допомоги для жителів регіону. Мадуро наказав продовжити надання операційних ліцензій на розвідку та видобуток нафти, газу та шахт у всій спірній території.

Очільник Венесуели також запропонував обговорити заборону наймати компанії, які працюють на "односторонніх концесіях", наданих Гаяною в морі, яке, він вважає, має бути розмежовано.

"У спеціальному законі я пропоную дати всім цим компаніям 3 місяці для виходу з операцій на морі, яке має бути розмежоване, і ми відкриті до розмов", — сказав Мадуро.

Він сказав, що 6 грудня президентський указ про створення штату буде опубліковано в офіційному сайті, а поки закон обговорюється, Ессекібо тимчасово перебуватиме в складі Тумеремо, штат Болівар на південному сході Венесуели. Мадуро призначив генерал-майора "єдиним керівником" Гаяни Ессекібо.

Він також постановив розповсюдити нову карту Венесуели з новим штатом серед усіх шкіл і університетів країни.

Мадуро наказав активізувати "план піклування про населення нового штату", включаючи початок перепису населення, видачу посвідчень особи та відкриття офісу Адміністративної служби ідентифікації та міграції.

На референдумі у Венесуелі 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни.

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Влада Венесуели назвала цей референдум "консультативним" і включила до нього п'ять питань. Останнє з них звучало так: "Чи згодні ви зі створенням штату Ессекібо, розробкою прискореного плану комплексного обслуговування нинішнього та майбутнього населення цієї території, що включає також надання громадянства та венесуельського посвідчення особи відповідно до Женевської угоди та міжнародного права та призведе до включення зазначеного штату до складу території Венесуели?"

Як зазначає Reuters, венесуельська влада не розкрила відсоток явки на голосуванні. Однак за словами президента Національної виборчої ради Елвіса Аморосо, з 20,7 мільйона виборців Венесуели свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".