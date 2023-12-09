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Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни

9 грудня, 2023 субота
08:54
Світ Ніколас Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо

Про це пише Ultimas Noticias.

Зазначається, що так Мадуро створив національну вищу комісію на захист Ессекібо, зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку. Також він вже встиг сформувати в Ессекібо підрозділ PDVSA - державної нафтогазової компанії Венесуели.

Крім цього, Мадуро призначив очільника анексованого регіону капітана Алексіса Родрігеса Кабельо.

"Я прошу підтримки народу та Боліварських національних збройних сил, щоб мирно рухатися до великої мети, щоб наша Венесуела залишилася з повною картою, а наша Венесуела рухалася мирно, продовжувала свій шлях слави, єдності", - сказав він.

Передісторія

На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95 відсотків учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни. 

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. осіб) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.

Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності виконувати рішення Міжнародного Суду ООН про застосування тимчасових заходів у справі "Гаяна проти Венесуели".

5 грудня уряд Венесуели оголосив про створення комісії із "захисту" Ессекібо та планує розпочати створення закону про приєднання нового штату Ессекібо Гаяна.

Сьогодні, 7 грудня, у Бразилії заявили, що розгортають війська вздовж кордону з Венесуелою, аби "гарантувати недоторканність території".

Росія підтримує Венесуелу в конфлікті з Гаяною, між якими може початися війна – такий розвиток подій буде відволіканням уваги світу від вторгнення в Україну.

Венесуела
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