Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 7 березня
У вівторок, 7 березня, були зіграні два повторні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лондонський "Челсі" та португальська "Бенфіка" зуміли кваліфікуватись у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а для "Борусії" Дортмунд і "Брюгге" євросезон закінчений.
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
7 березня
"Челсі" (Англія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:0
Голи: Стерлінг, 43, Хаверц, 53 (пен.)
Перший матч - 0:1
"Бенфіка" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія) 5:1
Голи: Рафа Сілва, 35, Рамос, 45+2, 57, Ж. Маріу, 71 (пен.), Нерес, 77 - Маєр, 87
Перший матч - 2:0
- 7 березня у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію". В іншій зустрічі португальська "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге".
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