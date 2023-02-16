Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 15 лютого, були зіграні два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Борусія Д" (Німеччина) - "Челсі" (Англія) 1:0
Гол: Адеємі, 63
"Брюгге" (Бельгія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2
Голи: Ж. Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем".
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