Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 2 листопада, були зіграні вісім матчів 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
2 листопада
Група Е
"Динамо" (Україна) - "Барселона" (Іспанія) 0:1
Гол: Фаті, 70
"Баварія" (Німеччина) - "Бенфіка" (Португалія) 5:2
Голи: Левандовські, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морату, 38, Нуньєс, 74
Група G
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) 2:1
Голи: Баку, 3, Нмеча, 60 - Вобер, 30
"Севілья" (Іспанія) - "Лілль" (Франція) 1:2
Голи: Окампос, 15 - Девід, 43, Іконе, 51
Група F
"Вільярреал" (Іспанія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 2:0
Голи: Капу, 36, Груневелд, 89
"Аталанта" (Італія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 2:2
Голи: Ілічич, 12, Сапата, 58 - Роналду, 45+1, 90+1
Група Н
"Ювентус" (Італія) - "Зеніт" (Росія) 4:2
Голи: Дібала, 11, 58 (пен.), Кьєза, 74, Мората,82 - Бонуччі,26 (автогол), Азмун, 90+2
"Мальме" (Швеція) - "Челсі" (Англія) 0:1
Гол: Зієш, 56
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
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