Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 23 листопада, були зіграні вісім матчів 5-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
5-й тур
23 листопада
Група Е
"Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина) 1:2
Голи: Гармаш, 70 - Левандовські, 14, Коман, 42
"Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0
Група G
"Севілья" (Німеччина) - "Вольфсбург" (Німеччина) 2:0
Голи: Хордан, 13, Мір, 90+7
"Лілль" (Франція) - "Зальцбург" (Австрія) 1:0
Гол: Девід, 31
Група F
"Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) 0:2
Голи: Роналду, 78, Санчо, 90
"Янг Бойз" (Швейцарія) "Аталанта" (Італія) 3:3
Голи: Січабо, 39, Сьєрро, 80, Гефті, 84 - Сапата, 10, Паломіно, 51, Муріель, 88
Група Н
"Челсі" (Англія) - "Ювентус" (Італія) 4:0
Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5
"Мальме" (Швеція) - "Зеніт" (Росія) 1:1
Голи: Рієкс, 28 - Ракицький, 90+2
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".
- Після цього португальська "Бенфіка" зіграла внічию проти іспанської "Барселони".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе