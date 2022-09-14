Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 13 вересня, були зіграні сім матчів 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й тур
13 вересня
Група A
"Ліверпуль" (Англія) - "Аякс" (Нідерланди) 2:1
Голи: Салах, 17, Матіп, 89 - Кудус, 27
Група B
"Порту" (Португалія) - "Брюгге" (Бельгія) 0:4
Голи: Хутгла, 15 (пен.), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89
"Байєр" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0
Голи: Андріх, 84, Діабі, 87
Група C
"Вікторія" (Чехія) - "Інтер" (Італія) 0:2
Голи: Джеко, 20, Дюмфріс, 70
"Баварія" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) 2:0
Голи: Л. Ернандес, 50, Сане, 54
Група D
"Спортінг" (Португалія) - "Тоттенгем" (Англія) 2:0
Голи: Паулінью, 90, Гомес, 90+3
"Марсель" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина) 0:1
Гол: Ліндстрем, 43
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- 6 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
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