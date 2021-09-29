Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Усі матчі можна буде переглянути на медіасервісі Megogo.



Українці зможуть повболівати за київське "Динамо", а також "Бенфіку" Романа Яремчука та "Аталанту" Руслана Малиновського.



Ліга чемпіонів



29 вересня



Група Е. 22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Динамо" (Україна)



Група Е. 22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія)



Група F. 19:45 "Аталанта" (Італія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)



Група F. 22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)



Група G. 22:00 "Вольфсбург" (Німеччина) - "Севілья" (Іспанія)



Група G. 22:00 "Зальцбург" (Австрія) - "Лілль" (Франція)



Група Н. 19:45 "Зеніт" (Росія) - "Мальме" (Швеція)



Група Н. 22:00 "Ювентус" (Італія) - "Челсі" (Англія)

28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".

В іншому матчі ЛЧ нідерландський "Аякс" переміг турецький "Бешикташ".

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