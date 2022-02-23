Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



23 лютого



22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)



22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)



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22 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг французький "Лілль".

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