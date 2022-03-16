Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після матчів 15 березня, де "Бенфіка" перемогла "Аякс", а "Атлетико" виявився сильнішим за МЮ - відомі вже 6 учасників чвертьфіналу.



Раніше в чвертьфінал ЛЧ вийшли мюнхенська "Баварія", англійські "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал".



Ще два учасники чвертьфінала Ліги чемпіонів визначаться у вечірніх матчах 16 березня. Трансляції на Megogo.

Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



16 березня



22:00 "Лілль" (Франція) - "Челсі" (Англія)



22:00 "Ювентус" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія)