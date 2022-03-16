Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 16 березня, будуть зіграні заключні матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 15 березня, де "Бенфіка" перемогла "Аякс", а "Атлетико" виявився сильнішим за МЮ - відомі вже 6 учасників чвертьфіналу.
Раніше в чвертьфінал ЛЧ вийшли мюнхенська "Баварія", англійські "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал".
Ще два учасники чвертьфінала Ліги чемпіонів визначаться у вечірніх матчах 16 березня. Трансляції на Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
16 березня
22:00 "Лілль" (Франція) - "Челсі" (Англія)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Вільярреал" (Іспанія)
- 9 березня англійський "Ліверпуль" і німецька "Баварія" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів
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