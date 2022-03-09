Ліга чемпіонів: визначились перші чвертьфіналісти сезону

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У вівторок, 8 березня, "Баварія" розтрощила австрійський "Зальцбург" 7:1. "Ліверпуль" удома вбільшості програв "Інтеру", але за сумою двох матчів виявився сильнішим.



Сьогодні будуть зіграні ще два матчі 1/8 фіналу. Початок о 22:00. "Манчестер Сіті" - "Спортінг" і "Реал" - ПСЖ.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



9 березня



"Баварія" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) 7:1 (перший матч - 1:1)



Голи: Левандовські, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70

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Мартінес, 62

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