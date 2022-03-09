Ліга чемпіонів: визначились перші чвертьфіналісти сезону
Англійський "Ліверпуль" і німецька "Баварія" стали першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 8 березня, "Баварія" розтрощила австрійський "Зальцбург" 7:1. "Ліверпуль" удома вбільшості програв "Інтеру", але за сумою двох матчів виявився сильнішим.
Сьогодні будуть зіграні ще два матчі 1/8 фіналу. Початок о 22:00. "Манчестер Сіті" - "Спортінг" і "Реал" - ПСЖ.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
9 березня
"Баварія" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія) 7:1 (перший матч - 1:1)
Голи: Левандовські, 12 (пен.), 21 (пен.), 23, Гнабрі, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 85 - Чергорд, 70
"Ліверпуль" (Англія) - "Інтер" (Італія) 0:1 (перший матч - 2:0)
Гол: Мартінес, 62
- 28 лютого УЕФА та ФІФА відсторонили усі російські футбольні команди від усіх змагань під егідою організацій.
- 8 березея Польща, Швеція та Чехія погодились з рішенням виключити Росію з кваліфікації ЧС-2022, а також перенести матч України з березня на червень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.28
Купівля 29.28Продаж 30.33
-
EUR
Купівля 32.23Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе