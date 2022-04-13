Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ліга чемпіонів



Чвертьфінал



12 квітня



22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Ман Сіті" (Англія) (Перший матч - 0:1)

12 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільярреал" пройшов німецьку "Баварію".

У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру.

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