Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 13 квітня, будуть зіграні заключні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
12 квітня
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Ман Сіті" (Англія) (Перший матч - 0:1)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Ліверпуль" (Англія) (Перший матч - 1:3)
- 12 квітня в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів іспанський "Вільярреал" пройшов німецьку "Баварію".
- У матчі-відповіді Ліги чемпіонів мадридський "Реал" програв лондонському "Челсі", але вийшов у півфінал турніру.
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