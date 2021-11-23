Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV



Ліга чемпіонів



5-й тур



23 листопада

Група Е

19:45 "Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія)

Група G

22:00 "Севілья" (Німеччина) - "Вольфсбург" (Німеччина)



22:00 "Лілль" (Франція) - "Зальцбург" (Австрія)

Група F



19:45 "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) "Аталанта" (Італія)

Група Н



22:00 "Челсі" (Англія) - "Ювентус" (Італія)



22:00 "Мальме" (Швеція) - "Зеніт" (Росія)



Усі матчі транслює медіасервіс Megogo

2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".

В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".

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