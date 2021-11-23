Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
Сьогодні, 23 листопада, будуть зіграні вісім матчів 5-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV
Ліга чемпіонів
5-й тур
23 листопада
Група Е
19:45 "Динамо" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія)
Група G
22:00 "Севілья" (Німеччина) - "Вольфсбург" (Німеччина)
22:00 "Лілль" (Франція) - "Зальцбург" (Австрія)
Група F
19:45 "Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) "Аталанта" (Італія)
Група Н
22:00 "Челсі" (Англія) - "Ювентус" (Італія)
22:00 "Мальме" (Швеція) - "Зеніт" (Росія)
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
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