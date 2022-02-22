Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
У вівторок, 22 лютого, продовжаться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
22:00 "Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)
22:00 "Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)
Трансляції на медіасервісі Megogo
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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