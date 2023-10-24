Трубін пропустив у третьому поспіль матчі ЛЧ за "Бенфіку", результати усіх матчів 24 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

3-й тур

24 жовтня

Група A

"Галатасарай" (Туреччина) - "Баварія" (Німеччина) 1:3

Голи: Ікарді, 30 (пен.) - Коман, 8, Кейн, 73, Мусіала, 79

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 1:0

Гол: Магвайр, 72

Фото: Getty Images

Група B

"Ланс" (Франція) - ПСВ (Нідерланди) 1:1

Голи: Баксі, 65 - Бакайоко, 55

"Севілья" (Іспанія) - "Арсенал" (Англія) 1:2

Голи: Гудель, 58 - Мартінеллі, 45+4, Габріел Жезус, 53

Група С

"Брага" (Португалія) - "Реал" (Іспанія) 1:2

Голи: Джало, 63- Родріго, 16, Беллінгем, 61

"Уніон" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) 0:1

Гол: Распадорі, 65

Група D

"Інтер" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія) 2:1

Голи: Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.), - Глух, 57

"Бенфіка" (Португалія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 0:1

Гол: Мендес, 63

Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.

У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 6 пунктами іспанська "Барселона". "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками. "Антверпен" не набрав жодного пункту та йде четвертим.

У 3-му турі 25 жовтня "Шахтар" зіграє у гостях з "Барселоною", а "Антверпен" прийматиме "Порту".