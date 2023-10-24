Трубін пропустив у третьому поспіль матчі ЛЧ за "Бенфіку", результати усіх матчів 24 жовтня
Український голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін пропустив від іспанського "Реал Сосьєдаду" в третьому матчі лісабонців у Лізі чемпіонів поспіль
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й тур
24 жовтня
Група A
"Галатасарай" (Туреччина) - "Баварія" (Німеччина) 1:3
Голи: Ікарді, 30 (пен.) - Коман, 8, Кейн, 73, Мусіала, 79
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 1:0
Гол: Магвайр, 72
Фото: Getty Images
Група B
"Ланс" (Франція) - ПСВ (Нідерланди) 1:1
Голи: Баксі, 65 - Бакайоко, 55
"Севілья" (Іспанія) - "Арсенал" (Англія) 1:2
Голи: Гудель, 58 - Мартінеллі, 45+4, Габріел Жезус, 53
Група С
"Брага" (Португалія) - "Реал" (Іспанія) 1:2
Голи: Джало, 63- Родріго, 16, Беллінгем, 61
"Уніон" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) 0:1
Гол: Распадорі, 65
Група D
"Інтер" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія) 2:1
Голи: Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.), - Глух, 57
"Бенфіка" (Португалія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 0:1
Гол: Мендес, 63
Як "Шахтар" виступає у Лізі чемпіонів
У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3.
У 2-му турі донеччани у гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.
"Шахтар" має 3 очка та займає в групі H третю позицію. Лідирує з 6 пунктами іспанська "Барселона". "Порту" має 3 очка та випереджає чемпіонів України за додатковими показниками. "Антверпен" не набрав жодного пункту та йде четвертим.
У 3-му турі 25 жовтня "Шахтар" зіграє у гостях з "Барселоною", а "Антверпен" прийматиме "Порту".
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