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Головна Спорт Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після поразки "Барселоні"

Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після поразки "Барселоні"

3 листопада, 2021 середа
01:33
Спорт "Динамо" - "Барселона"

Після 4-х матчів київське "Динамо" займає останнє місце в групі E у Лізі чемпіонів 2021/22

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.

Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку. 

У 5-му турі "Динамо" зіграє 23 листопада у Києві проти "Баварії".

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