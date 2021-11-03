Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після поразки "Барселоні"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У 4-му турі "Динамо" програло "Барселоні" та з 1 очком залишилося на останній позиції в групі E. Каталонці з 6 пунктами вийшли на другу позицію.



Лідером квартету з 12 балами є німецька "Баварія", яка у вівторок переграла у Мюнхені португальську "Бенфіку" - 5:2. Лісабонці з 4 очками опустилися на третю сходинку.



У 5-му турі "Динамо" зіграє 23 листопада у Києві проти "Баварії".





2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".

В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".