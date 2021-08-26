Ліга чемпіонів: За кого українцям вболівати у груповому етапі
У груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють двоє українських клубів - "Шахтар" і "Динамо"
Окрім "Динамо" та "Шахтаря" - українські вболівальники також зможуть вболівати за наших співвітчизників. У груповому етапі зіграють Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Лунін ("Реал), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Бенфіка"), Едуард Соболь ("Брюгге") та Ігор Пластун ("Лудогорець").
Також особливу увагу викликає молдавський "Шериф", який очолює Юрій Вернидуб.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.
Іспанія: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севілья", "Вільярреал"
Англія : "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі"
Німеччина: "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Дортмунд, "Вольфсбург"
Італія: "Інтер", "Мілан", "Аталанта", "Ювентус"
Франція: "Лілль", ПСЖ
Португалія: "Спортінг", "Порту", "Бенфіка"
Росія: "Зеніт"
Австрія: "Зальцбург"
Бельгія: "Брюгге"
Україна: "Динамо" Київ, "Шахтар"
Нідерланди: "Аякс"
Туреччина: "Бешикташ"
Швейцарія: "Янг Бойз"
Болгарія: "Лудогорець"
Молдова: "Шериф"
- 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру.
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