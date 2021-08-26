Ліга чемпіонів: За кого українцям вболівати у груповому етапі

Окрім "Динамо" та "Шахтаря" - українські вболівальники також зможуть вболівати за наших співвітчизників. У груповому етапі зіграють Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Лунін ("Реал), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Бенфіка"), Едуард Соболь ("Брюгге") та Ігор Пластун ("Лудогорець").



Також особливу увагу викликає молдавський "Шериф", який очолює Юрій Вернидуб.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 26 серпня.



Список усіх команд Ліги чемпіонів 2021/22:: "Атлетико", "Реал", "Барселона", "Севілья", "Вільярреал": "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі": "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Дортмунд, "Вольфсбург": "Інтер", "Мілан", "Аталанта", "Ювентус": "Лілль", ПСЖ: "Спортінг", "Порту", "Бенфіка": "Зеніт": "Зальцбург": "Брюгге": "Аякс": "Бешикташ": "Янг Бойз": "Лудогорець": "Шериф"

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb