Ліга чемпіонів: За кого українцям вболівати у груповому раунді
Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 14 вересня. Українські вболівальники зможуть вболівати за чималу кількість команд, де грають наші співвітчизники
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють двоє українських клубів - "Шахтар" і "Динамо".
Окрім "Динамо" та "Шахтаря" - українські вболівальники також зможуть вболівати за наших співвітчизників. У груповому етапі зіграють Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Лунін ("Реал), Руслан Малиновський ("Аталанта"), Роман Яремчук ("Бенфіка") та Едуард Соболь ("Брюгге").
Також особливу увагу викликає молдавський "Шериф", який очолює Юрій Вернидуб.
Груповий етап ЛЧ стартує 14 вересня і триватиме до 8 грудня.
Ліга чемпіонів
Група А
1. "Манчестер Сіті" (Англія)
2. ПСЖ (Франція)
3. "Лейпциг" (Німеччина)
4. "Брюгге" (Бельгія)
Група B
1. "Атлетико" (Іспанія)
2. "Ліверпуль" (Англія)
3. "Порту" (Португалія)
4. "Мілан" (Італія)
Група C
1. "Спортинг" (Португалія)
2. "Борусія" (Дортмунд, Німеччина)
3. "Аякс" (Нідерланди)
4. "Бешикташ" (Туреччина)
Група D
1. "Інтер" (Італія)
2. "Реал" (Іспанія)
3. "Шахтар" (Україна)
4. "Шериф" (Молдова)
Група E
1. "Баварія" (Німеччина)
2. "Барселона" (Іспанія)
3. "Бенфіка" (Португалія)
4. "Динамо" (Україна)
Група F
1. "Вільярреал" (Іспанія)
2. "Манчестер Юнайтед" (Англія)
3. "Аталанта" (Італія)
4. "Янг Бойз" (Швейцарія)
Група G
1. "Лілль" (Франція)
2. "Севілья" (Іспанія)
3. "Зальцбург" (Австрія)
4. "Вольфсбург" (Німеччина)
Група H
1. "Челсі" (Англія)
2. "Ювентус" (Італія)
3. "Зеніт" (Росія)
4. "Мальме" (Швеція)
1 тур - 14/15 вересня,
2 тур - 28/29 вересня,
3 тур - 19/20 жовтня,
4 тур - 2/3 листопада,
5 тур - 23/24 листопада,
6 тур - 7/8 грудня.
- Нагадаємо, 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру.
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