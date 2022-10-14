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Інфографіка

Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 4-х поразок поспіль

14 жовтня, 2022 п'ятниця
00:43
Спорт "Динамо", Ліга Європи

Після 4-го туру групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" займає останню позицію у групі B

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 10 очок. "Динамо" йде останнім, в українців 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій - 3 набраних бали.

Київське "Динамо" вже втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. В українців залишаються шанси на третю позицію, яка дозволить нам зіграти у Лізі конференцій.

У 5-му турі "Динамо" зустрінеться з кіпріотським "АЕК Ларнака". Матч пройде 27 жовтня.

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футбол
Динамо
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