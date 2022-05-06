Ліга конференцій: результати матчів півфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Ввечері 5 травня у півфінальних протистояннях "Фейєнорд" виявився сильнішим за французький "Марсель" (3:2 за сумою двох матчів), а "Рома" сенсаційно перемогла англійський "Лестер" (2:1)



Фінал Ліги конференцій пройде 25 травня. Матч пройде на стадіоні "Ейр Албанія" у Тирані.

Ліга конференцій



Півфінал



5 травня



"Марсель" (Франція) - "Фейєнорд" (Нідерланди) 0:0 (Перший матч - 2:3)

"Рома" (Італія) - "Лестер" (Англія) 1:0 (Перший матч - 1:1)



Гол: Абрахам, 11

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