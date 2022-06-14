Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З футболістів, які зараз перебувають у розташуванні збірної України, до офіційної заявки на матч з Ірландією не потрапили Олександр Піхальонок та Роман Яремчук, який напередодні пропустив тренування через проблеми з гомілкостопом.

Україна прийматиме Ірландію в польському місті Лодзь, матч розпочнеться о 21:45.

Наразі українці мають 6 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Ірландія, Шотландія та Вірменія набрали по 3 пункти.

Офіційна заявка збірної України на матч з Ірландією

1. Андрій Лунін, 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Данило Сікан, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Сирота, 19. Едуард Соболь, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

Букмекери вважають збірну України фаворитом матчу 4-го туру Ліги націй проти Ірландії.

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