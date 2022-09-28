Ліга націй: підсумки групового етапу
У вівторок, 27 вересня, були зіграні заключні матчі групового етапу Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга А
У Лізі А перемоги у своїх групах здобули Хорватія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ці команди і зіграють у фіналі чотирьох, де визначать переможця Ліги націй.
Півфінали пройдуть 14-15 червня 2023 року, фінал та матч за третє місце - 18 червня.
У наступному сезоні у Лізі А також залишаться Данія, Франція, Португалія, Швейцарія, Угорщина, Німеччина, Бельгія та Польща - ці команди посіли у своїх групах 2 і 3 місця.
А от у Лігу B вилетіли Австрія, Чехія, Англія і Уельс.
У цьому дивізіоні виступала збірна України, яка в підсумку посіла друге місце в своїй групі другу позицію, то ж наступну Лігу націй також проведе в Лізі B.
Серед команд, які виграли у своїх групах і у наступній Лізі націй змагатимуться в елітному дивізіоні - Шотландія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Сербія.
Команди, які подібно до України залишились у Лізі B - Ірландія, Ісландія, Албанія, Чорногорія, Норвегія і Словенія.
У Лігу C вилетіли Швеція, Румунія і Вірменія.
У Лізі B також грала Росія, але через війну рашисти були дискваліфіковані.
Ліга C
Перемогу у своїх квартетах здобули - Туреччина, Греція, Косово і Казахстан - вони піднімуться у Лігу B.
У Лізі С залишаються Люксембург, Фарерські острови, Косово, Північна Ірландія, Азербайджан, Словаччина, Болгарія і Північна Македонія.
Команди-невдахи, які проведуть наступний сезон у найнижчій лізі D - Гібралтар, Білорусь, Кіпр і Литва.Ліга D
У цьому дивізіоні лише дві групи. У квартеті 1 тріумфувала Латвія, а у 2 - Естонія. Ці збірні вийшли в Лігу С.
У наступному сезоні Молдова, Андорра, Ліхтенштейн, Мальта і Сан-Марино продовжать грати у найнижчому європейському дивізіоні.
За підсумками групового етапу, найкращим бомбардиром Ліги націй став норвежець Ерлінг Холанд, який забив 6 голів і віддав 1 асист.
- 21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.
- 24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.
- 26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.
- Ввечері, 27 вересня, збірна України з футболу зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй.
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