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Ліга націй: підсумки групового етапу

28 вересня, 2022 середа
05:30
Спорт Ерлінг Холанд, Ліга націй

У вівторок, 27 вересня, були зіграні заключні матчі групового етапу Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга А

У Лізі А перемоги у своїх групах здобули Хорватія, Італія, Нідерланди та Іспанія. Ці команди і зіграють у фіналі чотирьох, де визначать переможця Ліги націй.

Півфінали пройдуть 14-15 червня 2023 року, фінал та матч за третє місце - 18 червня.

У наступному сезоні у Лізі А також залишаться Данія, Франція, Португалія, Швейцарія, Угорщина, Німеччина, Бельгія та Польща - ці команди посіли у своїх групах 2 і 3 місця.

А от у Лігу B вилетіли Австрія, Чехія, Англія і Уельс. 

У цьому дивізіоні виступала збірна України, яка в підсумку посіла друге місце в своїй групі другу позицію, то ж наступну Лігу націй також проведе в Лізі B.

Серед команд, які виграли у своїх групах і у наступній Лізі націй змагатимуться в елітному дивізіоні - Шотландія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Сербія.

Команди, які подібно до України залишились у Лізі B - Ірландія, Ісландія, Албанія, Чорногорія, Норвегія і Словенія.

У Лігу C вилетіли Швеція, Румунія і Вірменія.

У Лізі B також грала Росія, але через війну рашисти були дискваліфіковані.

Ліга C

Перемогу у своїх квартетах здобули - Туреччина, Греція, Косово і Казахстан - вони піднімуться у Лігу B.

У Лізі С залишаються Люксембург, Фарерські острови, Косово, Північна Ірландія, Азербайджан, Словаччина, Болгарія і Північна Македонія.

Команди-невдахи, які проведуть наступний сезон у найнижчій лізі D - Гібралтар, Білорусь, Кіпр і Литва.

Ліга D

У цьому дивізіоні лише дві групи. У квартеті 1 тріумфувала Латвія, а у 2 - Естонія. Ці збірні вийшли в Лігу С.

У наступному сезоні Молдова, Андорра, Ліхтенштейн, Мальта і Сан-Марино продовжать грати у найнижчому європейському дивізіоні.

За підсумками групового етапу, найкращим бомбардиром Ліги націй став норвежець Ерлінг Холанд, який забив 6 голів і віддав 1 асист.

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футбол
Збірна України
Ліга націй
Ерлінг Холанд
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