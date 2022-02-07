Лікарі дитячої лікарні "Охматдит" підписали прижиттєві згоди на посмертне донорство органів
Лікарі відділення трансплантології, медичні працівники та представники адміністрації НДСЛ "Охматдит" підписали прижиттєві згоди на посмертне донорство органів
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Ми вирішили своїм прикладом показати, що трансплантація в Україні може бути, вона безпечна, вона необхідна. Інформація про потенційного донора недоступна нікому, лише транспланткоординатору, який приймає заяву на посмертну донацію органів.
В Україні згідно з законом про трансплантацію існує презумпція незгоди. Тобто ми всі після смерті не згодні на забір органів. Це потребує спілкування з родичами, багато хто з них в такий важкий для себе момент сумнівається, але ця згода, сподіваємося, дасть змогу родичам прийняти правильне рішення, тому що один донор - це вісім врятованих життів", - зазначив хірург-трансплантолог лікарні "Охматдит" Олег Годік.
Зза його словами, коли в застосунку "Дія" запрацює опція на згоду на посмертне донорство, інформація про донора не буде доступна навіть для транспланткоординаторів, і буде відкрита тільки у разі смерті потенційного донора.
За словами Годіка, поки в "Дії" не запрацювала опція на посмертне донорство, кожен охочий може звернутися до одного з 44 центрів трансплантації до транспланткоординатора. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
"Транспланткоординатор внесе всі дані в електронний реєстр донорів та реципієнтів. При цьому потенційний донор не повинен проходити якісь медичні огляди", - повідомив Годік.
Він додав, що на сьогодні понад 50% трансплантацій в Україні відбувається від посмертних донорів. Нині лише в Охматдиті понад два десятки дітей чекають на органну трансплантацію від неродинного донора.
Ці пацієнти роками живуть в "Охматдиті", тричі на тиждень проходять чотиригодинну процедуру гемодіалізу та чекають на рятівну пересадку.
В Охматдиті трансплантація розпочалася лише в березні 2021 року - з того часу в лікарні зробили 15 дитячих трансплантацій нирки.
Видання інформує, що Україні за 2021 рік було проведено 331 трансплантацію, з них 169 - від посмертних донорів.
- Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що у додатку "Дія" з’явиться розділ для подання заяви про згоду стати донором після смерті.
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