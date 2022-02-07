Лікарі дитячої лікарні "Охматдит" підписали прижиттєві згоди на посмертне донорство органів

Про це повідомляє "Укрінформ".



"Ми вирішили своїм прикладом показати, що трансплантація в Україні може бути, вона безпечна, вона необхідна. Інформація про потенційного донора недоступна нікому, лише транспланткоординатору, який приймає заяву на посмертну донацію органів.



В Україні згідно з законом про трансплантацію існує презумпція незгоди. Тобто ми всі після смерті не згодні на забір органів. Це потребує спілкування з родичами, багато хто з них в такий важкий для себе момент сумнівається, але ця згода, сподіваємося, дасть змогу родичам прийняти правильне рішення, тому що один донор - це вісім врятованих життів", - зазначив хірург-трансплантолог лікарні "Охматдит" Олег Годік.



Зза його словами, коли в застосунку "Дія" запрацює опція на згоду на посмертне донорство, інформація про донора не буде доступна навіть для транспланткоординаторів, і буде відкрита тільки у разі смерті потенційного донора.



За словами Годіка, поки в "Дії" не запрацювала опція на посмертне донорство, кожен охочий може звернутися до одного з 44 центрів трансплантації до транспланткоординатора. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.



"Транспланткоординатор внесе всі дані в електронний реєстр донорів та реципієнтів. При цьому потенційний донор не повинен проходити якісь медичні огляди", - повідомив Годік.



Він додав, що на сьогодні понад 50% трансплантацій в Україні відбувається від посмертних донорів. Нині лише в Охматдиті понад два десятки дітей чекають на органну трансплантацію від неродинного донора.



Ці пацієнти роками живуть в "Охматдиті", тричі на тиждень проходять чотиригодинну процедуру гемодіалізу та чекають на рятівну пересадку.



В Охматдиті трансплантація розпочалася лише в березні 2021 року - з того часу в лікарні зробили 15 дитячих трансплантацій нирки.



Видання інформує, що Україні за 2021 рік було проведено 331 трансплантацію, з них 169 - від посмертних донорів.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що у додатку "Дія" з’явиться розділ для подання заяви про згоду стати донором після смерті.