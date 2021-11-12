Ліки від раку: у Японії на добровольцях випробовують метод лікування онкологічного захворювання яєчників

Про це повідомляє NHK.

iPS-клітини - це спеціальний тип стовбурових клітин, які здатні перетворюватися у будь-які інші клітини людського організму. Такий вид унікальний і отримати його можна в лабораторних умовах.

Науковці пояснюють, що метод лікування вони розробили саме на основі властивості перетворення. Вони використали імунні клітини, які отримали з iPs-клітин, та навчили їх "убивати" рак.

"Ген, який стрімко реагує на протеїн, є унікальним для певного типу оваріального раку (раку яєчників - ред.). Цей ген привноситься до клітин iPS для створення природних клітин-вбивць. Потім клітини-вбивці вводитимуться в яєчники пацієнток, які хворі цим видом оваріального раку", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що серйозних побічних ефектів не буде, адже такі "вбивці" не зачіпають здорові клітини, лише ракові.

Група планує провести клінічні випробування цього методу за участі до 18 пацієнток, які мають пізні стадії хвороби.

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